[Podcast]. La Normandie de Flaubert : entretien avec Yvan Leclerc

Publié à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'auteur, ce bel ouvrage très documenté et très accessible, illustré par des photographies d'ambiance d'Éric Bénard, est produit par l'association des amis de Flaubert et Maupassant.

Flaubert se revendique Normand

Sous la direction d'Yvan Leclerc, président de l'association, fin connaisseur de Flaubert, mais également président du comité scientifique de l'événement Flaubert 21, des spécialistes ont mis leur compétence en commun pour dévoiler les liens qui unissent Flaubert à la Normandie. Un sujet abordé à la fois sous l'angle biographique, littéraire et patrimonial.

"C'est un réaliste qui porte un regard au scalpel sur sa terre natale, annonce Yvan Leclerc. Il entretenait avec la Normandie une relation sur le mode 'je t'aime moi non plus', pour autant il se revendique normand et aimait dire que le cidre coulait dans ses veines !"

La Normandie de Flaubert, Les amis de Flaubert et de Maupassant, Éditions des falaises, 24 €