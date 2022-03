Le Havre. Des pros pour apprendre les bases de la trottinette freestyle

Elle est partout, et ses pratiquants sont de plus en plus jeunes : la trottinette freestyle était à l'honneur mercredi 30 juin, au Havre, avec le premier Trotirider. Des initiations pour petits et grands, proposées à la catène de conteneurs. "C'est une première approche, pour tester l'équilibre… On ne les emmène pas tout de suite faire des loopings !", sourit Thomas Duchemin, l'un des professionnels conviés pour partager des conseils aux enfants. "On peut débuter très jeune, dès 6 ou 7 ans. Le mieux est d'aller une dizaine de fois au skatepark quand les grands dorment encore, en fin de matinée", poursuit le rider, qui prône l'utilisation d'équipements de protection. "Il faut aussi laisser l'enfant aller à son rythme, ne jamais dire : 'descends ça, c'est facile'."

Une action concrète

Cette journée, quatorze personnes éloignées de l'emploi, fragilisées, l'ont montée de A à Z : idée, organisation, animation… Toutes sont bénéficiaires du dispositif LH Coaching, piloté par la Mission locale du Havre, l'Okinawa Karaté Club et l'association Fodeno. Un suivi qui mêle actions autour de l'emploi, projets concrets mais aussi activités culturelles, sportives ou ludiques. "On s'apporte tous les uns, les autres, avec notre passé personnel, notre expérience professionnelle, estime l'une des bénéficiaires, Laetitia Guillet, âgée de 49 ans. On a tous retrouvé une certaine confiance en nous."