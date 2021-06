Insolite. A Ifs, le club de foot décore sa tribune avec le graffeur caennais SoLiCe

Une tribune couverte d'un graffiti géant. Le club de football de l'AS Ifs a eu cette ingénieuse idée. Grâce au travail du graffeur SoLiCe, la tribune Marcel Travert du terrain d'honneur va être décorée d'un graffiti de plus de 100 m2. "L'idée est de redynamiser l'image du club surtout après la période de Covid-19 qui a inévitablement distendu les liens", explique André Festout, président du club depuis janvier.

Une cagnotte participative

Spécialiste de la peinture à la bombe, SoLiCe va repeindre la tribune de 250 places aux couleurs du club : vert, blanc et noir. La Ville a donné son autorisation. "On souhaite aussi travailler sur le sentiment d'appartenance. Un club de foot, c'est une grande famille", poursuit André Festout, dont le club compte plus de 300 adhérents.

Pour financer ce projet, le club a aussi lancé une cagnotte participative. Chacun peut faire un don allant de 2 à 100 €. En contrepartie, le donneur recevra une affiche réalisée par l'artiste caennais. À la date du 30 juin, 925 € ont été collectés, sur les 4000 € espérés. La tribune devrait montrer son nouveau visage le lundi 12 juillet.

La tribune va être repeinte aux couleurs du club : vert, blanc et noir. - capture d'écran