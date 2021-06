Argentan. Urgence climatique : la ville veut changer les habitudes et rouler plus vert

À Argentan, la municipalité a décidé de faire dans le concret pour lutter contre le dérèglement climatique, alors que depuis le 1er juillet, l'intercommunalité a intégré la compétence "transports".

En ce début juillet, la Ville multiplie les annonces sur son réseau de bus urbains, avec trois nouveaux bus qui roulent au gaz naturel pour véhicules (GNV), la refonte de son réseau (créé il y a 30 ans) avec désormais seulement deux lignes pour davantage de lisibilité, la baisse de ses tarifs, et de nouveau moyens de paiements connectés à d'autres réseaux de transport. Mais c'est aussi la vitesse qui est limitée à 30 km/h dans le centre-ville, la réalisation d'un "schéma vélo", ou encore l'achat d'une nouvelle calèche. Pour le maire Frédéric Léveillé, "il faut un électrochoc pour changer les habitudes et les comportements".

Utiliser davantage les bus

Pour avoir moins de voitures dans le centre-ville, Argentan incite à utiliser les bus urbains. Après une enquête auprès des usagers, mais surtout auprès de ceux qui ne prenaient pas le bus, "le réseau a été simplifié et les tarifs ont baissé", explique Clothilde Michel, adjointe à "l'urgence climatique", à la mairie d'Argentan.

Grâce à la carte Atoumod, disponible sur carte magnétique ou sur Appli, les Argentanais pourront aussi désormais être connectés avec un titre de transport unique à 14 autres réseaux de transports en commun comme celui de la ville de Caen.

Gagner 50 % d'usagers

L'ambition est de séduire une population autre que celle des scolaires, de passer des actuels 150 000 usagers annuels, à 226 000. Et pour aller au bout de sa logique, la municipalité d'Argentan vient d'investir dans trois bus qui roulent au GNV, produit localement, dans des méthaniseurs agricoles. Outre moins de pollution (80 % de CO2 en moins et pas de particules fines), c'est aussi "moins de bruit et davantage de confort" explique Laurent Beaufils, le directeur du service des transports.

À Argentan, c'est aussi la vitesse qui est désormais limitée à 30 km/h dans tout le centre-ville. Outre la sécurité, cela devrait améliorer le confort de vie des habitants, grâce à un niveau sonore moins élevé des automobiles.

La vitesse est limitée à 30km/h dans l'hyper centre-ville d'Argentan. - Eric Mas

Enfin, Argentan vient d'investir dans une nouvelle calèche qui peut transporter 24 enfants ou 14 adultes. Elle est par exemple utilisée pour des visites touristiques, mais aussi pour les résidences pour personnes âgées, ou pour les écoles.