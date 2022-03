Rouen. La vente d'éthylotests obligatoire avec la vente d'alcool à emporter

C'est une obligation légale à partir du jeudi 1er juillet. Les établissements de boissons alcoolisées à emporter, comme les supermarchés ou les épiceries, devront proposer à la vente des éthylotests, à proximité du rayon qui présente le plus grand volume de boissons alcooliques. À Rouen, dans le magasin Intermarché du centre-ville, les équipes avaient pris les devants. "Cela fait deux ans que l'on a mis en place ce système avec des éthylotests dans le rayon alcool, explique Alexandre Blondel, le directeur du magasin. Dans les jours qui viennent, on va intégrer ces éthylotests au cœur du rayon pour que le consommateur n'ait pas à les chercher." L'obligation est destinée à lutter contre l'alcoolémie au volant. Dans ce supermarché, la vente d'éthylotest depuis deux ans est un réel succès. "On a une clientèle assez jeune très réceptive à cette loi et à leur sécurité", assure le directeur.

Jusqu'à 1 875 euros d'amende

Chaque établissement concerné devra disposer d'un stock minimal de 10 ou 25 éthylotests, en fonction du linéaire des rayons alcool.

Ils disposent de trois mois pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, ils s'exposent à une amende de 675 € et jusqu'à 1 875 € en cas d'amende forfaitaire majorée.