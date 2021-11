H2O : une nouvelle exposition dans le vent

H2O accueille depuis peu une nouvelle exposition : “Face au vent”. Elément naturel incontrôlable, le vent nous accompagne quotidiennement. Pour le meilleur ou pour le pire !



Le vent aère, nous protège, apporte de l’énergie. Mais le vent détruit aussi. Il est là, on le sent mais pourtant on ne le voit pas. Qu’est ce que le vent ? Comment se créé -t-il ? D’où vient-il ? Où va-t-il ? Pour comprendre ce phénomène, afin de mieux l’appréhender, le Vaisseau de Strasbourg et Cap Sciences de Bordeaux ont créé l’exposition “Face au vent”, présentée aujourd’hui à Rouen, qui décortique ce phénomène naturel.



A travers dix ateliers différents, par la biais d’expositions, de visites guidées ou libres, d’ateliers pédagogiques, l’espace des sciences H2O propose au visiteur de le redécouvrir.

Lors de cette exposition ludique et interactive les enfants pourront notamment tenter d’apprivoiser Eole dans la “cabine à vent”.



Pratique. Face aux vents, au hangar H2O, espace des Marégraphes, à Rouen, jusqu’au samedi 2 septembre. Du lundi au vendredi de 9h à 16h. A partir de 7 ans. Tél. 02 35 529 529.