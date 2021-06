Covid-19. L'Orne affiche le taux d'incidence le plus faible de Normandie

Alors qu'il a longtemps été le département à afficher le taux le plus élevé de l'ex-Basse-Normandie, l'Orne affiche, mardi 29 juin, le taux d'incidence de la Covid-19 le plus faible de Normandie, à 12,6 pour 100 000 habitants, contre 16,1 dans la Manche, 17,5 dans le Calvados, 13 dans l'Eure et 17,9 en Seine-Maritime, selon les chiffres publiés par Santé Publique France.

Quarante patients sont toujours hospitalisés pour Covid-19 dans les hôpitaux de l'Orne et cinq sont en réanimation.

Malgré ce taux 40 fois inférieur à celui mesuré mi-avril, le dépistage se poursuit à L'Aigle, salle de Verdun, mercredi 30 juin, de midi à 19 heures.