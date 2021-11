Au 106, la musique touareg en mode blues

Le groupe Tinariwen, originaire du Mali, vient partager sa musique “assouf” (la solitude) au hangar 106. La formation propose une synthèse entre blues, rock et musique traditionnelle touarègue.

Tinariwen est une grande famille d’artistes allant et venant à leur guise. Certains contribuent à la création des morceaux sans pour autant se mêler à la tournée mondiale. Le symbole de l’esprit touareg, toute sa force et sa splendeur. Deux leaders se dégagent néanmoins de l’équipe. Ibrahim ag Alhabib (Abraybon) et Alhousseini ag Abdoulahi (Abdallah) sont les ambassadeurs du blues du désert. Pour ce concert, les musiciens privilégieront les sonorités acoustiques. Leurs chants se révèlent pleins de luttes et d’espoirs. Lourds de signification quant on connaît le contexte politique chaotique de leur pays.



Pratique. Tinariwen, samedi 31 mars, à 20h, au 106, quai Jean de Béthencourt à Rouen. Tarif 16 €. Tél. 02 32 10 88 60.