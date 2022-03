Rouen. À fleur de monde : une réflexion artistique sur le sens du toucher

En guise de réaction à cette privation de sens dont nous avons tous été victimes à cause de la pandémie, le Centre photographique de Rouen présente une exposition collective sur le thème du toucher. Elle rassemble 13 artistes qui se sont interrogés sur la façon de représenter cette expérience sensible du monde via le moulage, la photo ou la vidéo. Les artistes repoussent les limites de ces médiums et questionnent la notion de représentation. Pour l'artiste Stéphanie Solinas, la sculpture devient tactile. Elle réalise un masque en silicone de la célèbre Sainte-Thérèse du Bernin et exprime ainsi l'incarnation dans sa dimension sacrée. Pour David de Tscharner, le toucher s'exprime dans un processus de création/transformation dans une vidéo dans laquelle la glaise prend forme sous ses mains, alors que pour Andras Ladocsi, le choix de cadrages et de mises en scènes subtiles dévoile l'intimité du peau à peau.

Pratique. Jusqu'au 26 septembre. Centre photographique à Rouen. Gratuit. centrephotographique.com