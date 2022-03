Calvados. Vivre l'expérience unique de la Nuit européenne des Musées

Samedi 3 juillet, les musées européens ouvrent leurs portes de manière exceptionnelle, la nuit. Les musées de Caen et alentour ne dérogent pas à la règle, puisque de nombreuses animations sont organisées. Voici une partie du programme de cette soirée annuelle, qui existe depuis 2005.

"Visites flash" au Musée de Normandie

Le Musée de Normandie axe cette nuit exceptionnelle sur les collections ethnographiques du musée, avec paysages et paysans, artisanat et industrie, costumes et coutumes. La visite flash "Destination Normandie - Parcours histoire & société" se déroulera à 20 heures pour une durée de 30 minutes. La seconde, "Parcours archéo", se tiendra à 20 h 45 pour une durée similaire. Cette visite flash éclaire les collections archéologiques du musée, entre pratiques agricoles, rites funéraires et art de la parure.

Le château de Caen… au crépuscule

Visiter le château de Caen au moment du coucher du soleil, ce n'est pas commun. Ce samedi soir, le public est convié à se laisser guider dans les vestiges du vieux palais de Guillaume le Conquérant et du donjon et de parcourir les 1 000 ans d'histoire du site. Rendez-vous à 21 h 30.

Vieux-la-Romaine s'enflamme

Le Musée de Vieux-la-Romaine met le feu, ce samedi. L'équipe prépare un spectacle alliant jonglerie et danse enflammée dans des tableaux étonnants, dont l'intensité va crescendo et s'achève sur une note explosive. Depuis l'ère primitive, l'Homme a cherché à apprivoiser le feu, à le porter et le propulser. Ici, le danseur fait corps avec le feu, aussi indomptable qu'imprévisible. Le spectacle se tiendra sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle, à 22 h 30.

L'exposition Pinocchio de Jim Dine

L'artiste Jim Dine développe l'essentiel de son œuvre autour de motifs récurrents, tels les outils, le cœur, le peignoir, la Vénus de Milo ou plus récemment Pinocchio. Cette histoire de la transformation d'un morceau de bois en petit garçon sage a pour Jim Dine des résonances autobiographiques. Rendez-vous ce samedi de 18 heures à minuit au Musée des Beaux-Arts pour découvrir son travail.

Nouvel accrochage aux Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts propose un nouvel accrochage en hommage aux donateurs qui ont contribué à l'enrichissement des collections contemporaines ces dernières années. L'accent est mis sur le domaine des arts graphiques. Parmi les œuvres présentées, un bel ensemble de dessins de Christine Crozat, trois lithographies de Marc Desgrandchamps ou encore les esquisses préparatoires au Débarquement à Cythère de Vincent Bioulès.

Pratique. Samedi 3 juillet. Musée de Normandie : inscription sur place le soir même. Château de Caen sur réservation : mdn-reservation@caen.fr. Gratuit. Musées des Beaux-Arts, tél : 02 31 30 47 70. Musée de Vieux-la-Romaine, tél : 02 31 71 10 20.