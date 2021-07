Portrait. "La Normandie, c'est ma terre de cœur" : Amandine Petit raconte sa vie à Caen

"Je n'avais pas quitté la Normandie jusqu'à mon élection. J'y ai passé toute mon enfance, j'y ai grandi et j'y ai tous mes amis et toute ma famille. C'est ma terre de cœur", explique tendrement la Miss France. Amandine Petit est née à Caen le 30 septembre 1997. Avant de voir sa vie basculer le 19 décembre 2020, soir de l'élection de Miss France 2021, elle vivait dans le petit village de Bourguébus, à quelques kilomètres de Caen. La mère d'Amandine Petit travaille à l'office de tourisme de Caen. Elle a transmis le goût du territoire à sa fille. "On a visité beaucoup d'endroits en Normandie", confirme Miss France.

Une vraie Normande

Son coin préféré ? La Pointe du Siège à Ouistreham. Les dunes, les bancs d'oiseaux et le bois flotté l'ont séduite : "C'est sauvage. J'aime m'y ressourcer et me promener avec mes parents et mon chien." Elle aime également le pays d'Auge pour ses centres équestres et les maisons à colombages. Vraie Normande, il ne faut pas lui demander si le Mont Saint-Michel est Breton : "Il est Normand, évidemment ! C'est notre lieu emblématique, reconnu dans le monde entier." Un attachement à sa région qu'elle a défendu en Floride pour l'élection de Miss Univers, au mois de mai. Il y a encore six mois, Amandine Petit était une étudiante en master "Management des établissements et des structures gérontologiques" à l'IAE de Caen. Elle se souvient de ses soirées caennaises : "Je ne vais pas vous mentir, je suis passée par la rue Ecuyère pour faire la fête les jeudis soir !" Elle a également passé beaucoup de temps place Saint-Sauveur, "hyper agréable pour prendre un café ou boire un verre au soleil", selon elle. Plus jeune, pour gagner un peu d'argent de poche, elle faisait du baby-sitting. "J'adorais emmener les petits que je gardais et les petits de ma famille au petit manège place Bouchard, dans le centre-ville", raconte-t-elle. La rue qu'elle préfère est la rue Froide : "Elle sent l'encens et la viennoiserie. On y trouve des petits magasins typiques et des créateurs."

Depuis son élection, la jeune femme de 23 ans vit une vie à 100 à l'heure. Elle n'a plus beaucoup de temps pour venir en Normandie et voir sa famille. Avec la crise sanitaire, "je n'ai pas pu faire mon retour en Normandie. C'était une déception. Mais j'espère pouvoir enfin aller à la rencontre des gens et plus particulièrement des personnes âgées". Une cause qui lui tient à cœur, puisqu'elle souhaite devenir directrice d'un établissement de santé. Amandine Petit compte se rattraper et retrouver les Normands : "On a pour projet de faire l'élection 2022 dans la région et plus particulièrement à Caen, pour mon plus grand bonheur !"