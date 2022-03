Auto. Renault frappe fort avec l'Arkana E-Tech

Lancé en Europe en mars dernier, le Renault Arkana est désormais disponible en motorisation hybride E-Tech 145. Ce SUV Coupé tricolore, plébiscité pour ses nombreux atouts - racé, spacieux, sportif, confortable -, procure un plaisir de conduite inégalé et bénéficie d'un design qui se démarque.

Technologie E-Tech issue de la F1

Avec cette solution "full hybrid" confiée à une batterie 230 V d'une capacité de 1,2 kWh, l'Arkana E-Tech bénéficie des avantages de l'électrique sans avoir à se brancher. Son moteur hybride 4 cylindres essence atmosphérique 1,6 l de 91 ch - identique au Captur E-Tech - est associé à deux moteurs électriques dont un alterno-démarreur. L'ensemble procure 145 ch aux roues avant via une boîte de vitesses robotisée. Au volant il est possible de réaliser jusqu'à 80 % de temps de conduite en ville en tout électrique, en appréciant le silence, le confort et la réactivité de la mécanique. L'autonomie en mode tout électrique est de 3 kilomètres selon les conditions d'utilisation. Grâce à la technologie révolutionnaire E-Tech issue de la F1, et avec toute l'innovation portée sur l'aérodynamisme - SCx de 0,72 - l'Arkana E-Tech 145 ne consomme que 4,8 l / 100 km et n'émet que 108 g de CO 2 /km.

Innovant et bien équipé

Ce SUV Coupé ne fait aucun compromis sur le design, l'espace et la technologie à bord. La finition Zen, déjà bien dotée à partir de 31 200 €, propose de nombreuses assistances de conduite et de sécurité : aide au parking avant/arrière, caméra de recul, système de pré-collision avec détection piétons et cyclistes, écran multimédia 7 pouces avec duplication du smartphone.

La finition intermédiaire Intens ajoute la détection d'angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, l'écran multimédia 9,3 pouces. Enfin, le haut de gamme RS Line, à partir de 36 100 €, bénéficie de la détection d'obstacle latérale, du stationnement automatique, de la sellerie cuir, de jantes en 18 pouces. L'aide au centrage dans la voie et la conduite semi-autonome restent en option.

Offre unique sur le segment C, le SUV Coupé Arkana de 4,57 m de long et 2,72 m d'empattement, loge son système d'hybridation E-Tech sur le train arrière, offrant une habitabilité identique aux versions thermiques.