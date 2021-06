Caen. Hommage à Sidney Bechet : un dîner concert au Café Mancel

Le samedi 3 juillet à 20 h 30, le Summertime trio met à l'honneur Sidney Bechet pour un "dîner concert" au Mancel. "Dans les rues d'Antilles","Petite fleur", "Si tu vois ma mère", les œuvres maîtresses du célèbre soliste seront sublimées par le clarinettiste et saxophoniste Gilles Véron et par ses musiciens et compagnons de route, Xavier Doré au banjo et Sébastien Vallet au tuba.

Laissez-vous emporter par le style et l'énergie de ce musicien de génie tout en dégustant de délicieux plats dans le restaurant du Château. Inscription obligatoire. Les réservations se font en ligne sur le site internet du Café Mancel ou par téléphone au 02 31 86 63 64. Comptez 39 € pour la soirée.