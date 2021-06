Rouen. La Fête du fleuve : un événement inédit qui met la Seine à l'honneur

À l'occasion de la première édition de la Fête du fleuve, les quais de Seine se préparent à changer de visage du vendredi 2 au dimanche 4 juillet, le temps d'un week-end riche en animations, concerts, chasses au trésor, visites et moments de partage. "Nous avons eu l'idée de créer un événement fédérateur et générateur d'attraction et de tourisme, afin de rythmer chaque année l'intervalle de quatre ans entre les occurrences de l'Armada", explique Sileymane Sow, adjoint au maire en charge des manifestations publiques.

"Un retour à la vie sociale et culturelle"

Au-delà de son aspect culturel, cette fête s'inscrit dans une optique de transition écologique et de respect de l'environnement : "La Fête du fleuve, c'est la réappropriation du fleuve par les habitants de la métropole, c'est la volonté de prendre soin de la Seine, de la qualité de l'eau et des berges." Des ateliers d'éducation à la gestion des déchets ou de sensibilisation à la lutte contre le réchauffement climatique font d'ailleurs partie du programme du week-end. Le vendredi 2 juillet à la tombée de la nuit, vous apercevrez des silhouettes lumineuses évoluer gracieusement à la surface de la Seine lors de l'animation féerique "Dérives", proposée par la compagnie artistique Ilotopie. "C'est un défilé très poétique qui s'étend sur 1,5 km, auquel tout le monde peut assister depuis les quais ou les ponts", indique Matthieu Soyer, directeur des manifestations publiques de Rouen, qui tient à souligner la dimension populaire de l'événement. "La fête du fleuve est pluridisciplinaire et populaire. Des activités nautiques, sportives, culturelles et scientifiques sont prévues, et elle est gratuite et ouverte à tous."

L'autre temps fort de la Fête du fleuve, c'est cet immense pique-nique participatif programmé dans la soirée du samedi 3 juillet, suivi d'un bal populaire organisé sur la prairie Saint-Sever. "Nous allons déployer environ 120 tables sur les quais pour accueillir 800 personnes, si la situation sanitaire le permet", explique Matthieu Soyer, l'occasion pour le maire de la Ville, Nicolas Mayer-Rossignol, d'ajouter : "Vous pourrez juger par vous-même si ce n'est pas la plus grande terrasse de France." Le dimanche 4 juillet, un grand tournoi de pétanque ou une initiation au canoë à l'Île Lacroix seront également proposés.

Si les contraintes sanitaires ont fait planer de longues incertitudes sur la réalisation du projet, le retour à Rouen de telles festivités symbolise un véritable retour à la normale, après ces mois de confinement et de restrictions. "Nous allons retrouver le plaisir d'être ensemble, le plaisir de la culture", se réjouit le maire de Rouen.