Elections 2021. Édouard Philippe refuse de tirer des leçons nationales du scrutin

"La forte abstention est le fait marquant de ces élections régionales et départementales", a estimé le maire du Havre, Édouard Philippe, quelques minutes après 20 heures, dimanche 27 juin.

Une majorité municipale confortée

"Tout le monde essaie de tirer des leçons nationales des résultats actuels, poursuit l'ancien Premier ministre, alors qu'il est à craindre - ou à espérer, cela dépend des points de vue - que lors des prochaines consultations, notamment la présidentielle, le corps électoral sera très largement différent de celui qui s'est exprimé aujourd'hui. Ceux qui en tirent des conclusions me paraissent assez largement imprudents."

Au Havre, la majorité municipale d'Édouard Philippe conserve ses cantons, y compris Le Havre 1 et Le Havre 4, où les résultats étaient serrés au premier tour. "Nous avions quatre cantons, dont deux avaient été gagnés dans une logique de Front républicain en 2015. Ils ont été conservés assez largement, face à l'opposition municipale", se réjouit le maire, qui félicite Louisa Couppey et Pascal Cramoisan et Christian Duval et Florence Thibaudeau-Rainot.

En revanche, Laurent Bonnaterre, soutenu par l'ancien Premier ministre pour les élections régionales, arrive dernier en Normandie, avec près de 10 % des voix. "Le président sortant [Hervé Morin] remporte haut la main les élections, évidemment je l'en félicite. Je constate que tous les présidents sortants de toutes les régions gagnent ce soir, ce qui prouve qu'il y avait une très grande prime aux sortants", conclut Édouard Philippe.