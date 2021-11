Une maison écolo posée devant la mairie de Rouen

Cette maison fait le tour de France et s’est installée à Rouen, place de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 14 avril. Son nom : Ma Maison Pour Agir. Elle est la preuve qu’il est possible, aujourd’hui, de construire une maison répondant aux normes Bâtiments Basse Consommation (BBC) avec des technologies présentes sur le marché. En outre, elle a été conçue pour produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme, permettant au propriétaire d’optimiser ses dépenses.

A découvrir du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi à partir de 10h30. Gratuit. Jusqu'au samedi 14 avril.