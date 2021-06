Caen. Jérémie Desmet : "Je souhaite faire du Cargö un lieu de vie et de culture" 

Jérémie Desmet, nouveau directeur du Cargö et de l'association Arts Attacks depuis mai 2021.

Qui êtes-vous ?

J'ai grandi à Marseille, puis suis arrivé à 10 ans en région parisienne. J'ai débuté la musique à 7 ans, par le piano, et plus tard la basse. Après mon bac, j'ai voyagé au Burkina Faso. J'y ai rencontré des musiciens traditionnels et les ai ensuite fait venir en France pendant trois mois, durant lesquels j'ai organisé des rencontres et festivals. Cette expérience a marqué le début de mon implication dans le secteur culturel. J'ai travaillé pendant onze ans au sein d'une SMAC (scène musiques actuelles) en région parisienne dans différents services. Cela me permet aujourd'hui d'avoir une vision globale du quotidien de chaque poste.

Pourquoi avoir souhaité prendre

la direction du Cargö ?

Au vu de mon parcours, c'est un endroit et projet que je regardais depuis pas mal de temps déjà, particulièrement sur son développement des cultures électroniques, l'accompagnement d'artistes… J'avais envie de venir. Caen a un territoire exceptionnel en termes d'équipements culturels, de vie étudiante et puis un cadre de vie qui va être un atout pour mes prochaines années.

Quels sont vos objectifs pour ce lieu ?

Je vais me baser sur tout le travail formidable réalisé depuis deux ans. Je souhaite faire du Cargö un lieu de vie et de création pour les artistes, en proposant de nouveaux formats tels que des événements gratuits ou des conférences en collaboration avec nos voisins de la presqu'île… Cette programmation partagée permettrait au Cargö d'être vu comme un lieu de culture et pas que de diffusion musicale.