Cherbourg-en-Cotentin. Des traces de Néandertal à Collignon

Des traces de l'homme de Néandertal ont été découvertes à Cherbourg, entre les hauteurs du Caplain et la plage de Collignon. Un diagnostic a été réalisé du 5 septembre au 5 octobre 2020 sur 13,4 hectares pour voir si cette zone comptait des vestiges archéologiques. La réponse est positive. Le rapport a été rendu public en mars dernier, un an avant le début des travaux de la future zone d'activités économiques (ZAE) à Collignon Sud, annoncés pour 2022.

Retour 240 000 ans avant Jésus-Christ : "Les premières traces d'occupation humaine qu'on a trouvées remontent au Paléolithique moyen. Ça se matérialise par des outils en silex, taillés, qui servaient aux hommes de Néandertal", explique Jean-Luc Lamache, responsable d'opération au sein de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

"Après, on a d'autres vestiges beaucoup plus récents. On a découvert une ferme de l'âge du bronze, avec toutes les structures d'habitat (fosses, fours), dans lesquelles on a retrouvé de la céramique, des outils, des rejets d'artisanat."

Les traces d'une ferme gauloise ont aussi été repérées, ainsi qu'une urne funéraire. Par ailleurs, le diagnostic a mis en évidence l'activité commerciale du port de Cherbourg pendant la Rome Antique.

"On a retrouvé de la céramique et des amphores qui viennent d'Afrique du Nord, d'Espagne, d'Angleterre… Fouiller ce type de site nous en apprendrait davantage sur ce qui pouvait transiter sur le port antique de Cherbourg et replacer cette ville dans tout le réseau de l'empire romain", poursuit Jean-Luc Lamache.

Prochaine étape : les fouilles archéologiques. "Elles devront être menées avant le début des travaux", expliquait ce vendredi 25 juin Nabil Khiyer, chef de projet à la SHEMA, concessionnaire de l'aménagement de la future ZAE de Collignon Sud. Pour l'heure, aucune date n'est fixée. Un appel public à concurrence doit d'abord être lancé, au mieux cet été, pour déterminer la société chargée du chantier de fouilles.