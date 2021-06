Cyclisme. Le Manchois Anthony Delaplace repart pour un (8e) Tour de France !

L'annonce de sa sélection, cinq jours avant le départ, était encore inespérée il y a quelques mois. Pourtant, le natif de Valognes a fini par convaincre les dirigeants de son équipe Arkéa Samsic, grâce notamment à son bon début de saison. Après avoir manqué le Tour 2020, Anthony Delaplace sera bien présent sur la plus belle course du monde en 2021. À 31 ans, il disputera son 8e Tour de France dans une équipe qui aura fière allure, avec l'un des outsiders du Tour, Nairo Quintana, et l'ancien champion de France, Warren Barguil. Deux hommes qu'Anthony Delaplace aura pour mission de protéger avec, pourquoi pas un ou deux bons de sortie pour des échappées au long cours. Le Tour prendra son envol le samedi 26 juin depuis Brest (Finistère).