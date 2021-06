Lisieux. Régionales et Départementales 2021 : la Ville cherche des assesseurs

La Ville de Lisieux recherche des assesseurs pour le second tour des élections régionales et départementales qui se déroule ce dimanche 27 juin. "Les assesseurs sont chargés de la tenue du bureau de vote (gestion de la liste d'émargement, vérification d'identité des électeurs)", précise la commune. Pour participer, il faut être de nationalité française ou ressortissant de l'Union Européenne, avoir au moins 18 ans et être inscrit sur la liste électorale de la commune.

Si ça vous intéresse vous pouvez appeler le 02 31 48 62 80.