Sotteville-lès-Rouen. Lavillenie et Vicaut en têtes d'affiche au meeting d'athlétisme

Ce sera l'une des dernières occasions de se jauger face à la concurrence, juste avant le début des Jeux olympiques. Mercredi 23 juin, les organisateurs du meeting d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen ont livré quelques noms d'envergure pour le rendez-vous, qui proposera 12 épreuves le dimanche 11 juillet.

Le top de la perche et du disque

Le concours de la perche s'annonce déjà relevé chez les hommes avec la présence de Renaud Lavillenie, champion olympique et ex-recordman du monde de la discipline, accompagné par Sam Kendricks. L'Américain, double champion du monde, est déjà bien connu des habitués du Perche élite tour. Chez les femmes, l'affiche du disque est prometteuse avec les Cubaines Yaimé Pérez et Denia Caballero Ponce, respectivement championne du monde et médaillée olympique.

Avant l'annonce d'autres participants dans les jours à venir, le 100 m masculin sera lui aussi à surveiller pour suivre la préparation du sprinteur français Jimmy Vicaut en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.