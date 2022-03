Deauville. Une expérience unique sur la plage

Sur la plage mythique de Deauville, faites votre baptême de sulky. Le sulky est une activité offrant des sensations fortes. Vous êtes assis dans une voiture équestre et vous êtes tracté par un cheval. Vous n'avez pas besoin de connaître les chevaux et ni besoin de savoir monter. L'expérience est ouverte aux novices. Au départ, vous prenez contact avec les équidés et découvrez le matériel professionnel utilisé pour les courses au trot attelé. Le baptême de sulky est accompagné d'un moniteur derrière vous. Mais c'est vous le conducteur ! Vêtements, bottes et casques sont fournis. Le temps d'une matinée ou d'un après-midi, devenez un véritable driver. Cette aventure inoubliable se fait dans un cadre magnifique : la plage de Deauville. Le cheval se défoulera au bord de l'eau et vous, vous aurez une vue sur les emblématiques parasols de la ville. Attention aux éclaboussures !

Sulky Experience Ecurie du Petit Paris propose également des baptêmes sur piste et des stages d'une demi-journée pour essayer le sulky sur leur piste d'un kilomètre et sur la plage. Des évènements privés et professionnels en partenariat avec "Un jour aux courses" sont également organisés.

Sulky Expérience Ecurie du Petit Paris. Chemin de la Forêt, Pennedepie. Baptême sur la plage, à partir de 150 €. Sur réservation. Tél. 06 88 07 37 35.