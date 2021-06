Calvados. Les commerces autorisés à ouvrir le dimanche tout le mois de juillet

De la même manière que pour le mois de juin, Philippe Court, le préfet du Calvados vient d'autoriser, ce jeudi 24 juin, les commerces de détail à ouvrir tous les dimanches du dimanche 4 au dimanche 25 juillet inclus. Cela fait suite à la sollicitation de maires du département et de l'Alliance du commerce et d'entreprises. Cet assouplissement vise à donner un coup de pouce aux commerces fermés du 19 mars au 19 mai en raison du confinement. "L'ouverture répond à une double nécessité : aider les commerces à compenser la baisse du chiffre d'affaires subie en raison des fermetures administratives et permettre une régulation des flux de clientèle, participant ainsi à une limitation de la circulation du virus de la Covid-19", a indiqué la préfecture.