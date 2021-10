Parc. La Colline aux oiseaux, l'écrin de verdure de Caen

Pour échapper au brouhaha du centre-ville de Caen, allez vous promener à la Colline aux oiseaux. Créé pour le 50e anniversaire du Débarquement, ce parc de 17 hectares est une véritable bouffée d'air frais dans une vie citadine. Différents jardins à thème sont à parcourir. Perdez-vous dans le labyrinthe végétal et soyez ébloui par la beauté de la roseraie de plus de 15 000 roses. Chèvres, boucs, agneaux et vaches sont à apprivoiser à la mini-ferme. Les enfants pourront également s'amuser à l'aire de jeux du parc. Pour terminer votre balade, installez-vous à la terrasse du minigolf situé à proximité.

Avenue Amiral-Mountbatten. De 10h à 20h. Tél. 02 31 30 48 38