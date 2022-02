Cherbourg-en-Cotentin. Quelles sont les destinations privilégiées pour cet été ?

C'est bientôt les vacances ! Quels sont les pays favoris des Cherbourgeois ? "Pour cet été, beaucoup choisissent des destinations européennes. Il y a un très grand succès sur la Corse au départ de l'aéroport de Caen, et tout ce qui est Grèce, îles grecques, les Baléares, le Portugal, la Croatie, des destinations entre 2 à 3 heures de vol", explique Anita Lepresle, directrice de l'agence Les Vacances d'Anita, au 19 bis Boulevard Robert Schuman à Cherbourg.

Dans la plupart de nos pays voisins, il faut être vacciné ou présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 ou 48 heures. Qu'à cela ne tienne, après plus d'un an de pandémie, certains sont plus motivés que jamais, et prêts à dépenser davantage. "On a quelques cas de personnes qui ont économisé et qui souhaitent réaliser leur rêve en allant sur des plages paradisiaques, essentiellement avec des destinations lointaines comme la Polynésie. C'est aussi une montée en gamme en hôtel. Le but est de se faire plaisir et de profiter", poursuit celle qui reprend une activité après 17 mois au ralenti.

Certains pays, comme les États-Unis, n'ont en revanche pas encore rouvert leurs frontières aux Français.