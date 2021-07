À découvrir. Un été tout en culture à Rouen

Après ces longs mois de restrictions causés par la situation sanitaire, le centre-ville de Rouen n'a pas tardé à retrouver son effervescence habituelle. Ses rues pavées bordées de maisons à colombages, son emblématique Gros-Horloge et sa majestueuse cathédrale Notre-Dame font le bonheur des touristes.

La culture, jusque dans votre hôtel

Si vous êtes sensible à la plume de Gustave Flaubert, vous aurez le plaisir de prendre part aux divers événements organisés pour célébrer le bicentenaire de sa naissance, et apprécierez d'autant plus de séjourner dans un hôtel littéraire pour vous plonger dans son univers. Votre balade dans le centre-ville vous a-t-elle mené jusqu'à l'historique place du Vieux-Marché ? Prenez le temps de vous arrêter au Pop Corn, ce bar à thème qui s'inspire des sagas de science-fiction les plus notoires, Harry Potter en tête. Pour votre pause déjeuner ou dîner, le restaurant Le Tandem vous accueille dans son ambiance moderne et élégante pour déguster de savoureux petits plats concoctés maison.