Calvados. Des animations pour le deuxième dimanche de "Caen sans voiture"

Pour ce deuxième dimanche de "Caen sans voiture", le 27 juin, la Ville met en place plusieurs animations près du pont Stirn, au niveau du rond-point de l'Orne. Au total, sept animations, étalées de 10 heures à 18 heures, sont proposées. Le matin, un réveil musculaire sera suivi d'une zumba party. La base nautique Au Fil de l'Orne met en place une réduction de tarifs pour les sorties en pédalo. Toute la journée, les enfants auront accès à des jeux en bois, tandis qu'une ambiance musicale sera proposée pour les adultes. Pour clore ces animations, une démonstration de balboa, de rock et de lindy hop aura lieu de 15 heures à 18 heures.

"Caen sans voiture" est un dispositif mené par la Ville et qui a lieu les derniers dimanches de chaque mois, jusqu'en octobre. Cette initiative écologique incite les automobilistes à opter pour des moyens de transport plus verts. De 5 h 30 à 21 heures, la circulation et le stationnement sont interrompus sur le quai de Juillet, les ponts Churchill et Vaucelles, la promenade Sévigné ainsi que sur la place du 36e Régiment d'Infanterie.