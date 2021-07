Calvados. Les marionnettes sont à l'honneur avec RéciDives

Après une année blanche, le festival de marionnettes et de formes animées RéciDives revient en force avec sa 35e édition, du mercredi 14 au samedi 17 juillet. Cet événement festif et convivial est ouvert à toutes les générations. La Ville de Dives-sur-Mer, qui accueille l'événement, vit pendant quatre jours au rythme des spectacles, rencontres, animations, ateliers et expositions. Dans la rue, en salle ou au Village Festival, baladez-vous et assistez aux 21 spectacles, comme des pièces de théâtres, spectacles de marionnettes ou encore des ciné-concerts. Sont mises à l'honneur les femmes créatrices et metteuse en scène ainsi que l'image au cœur du projet théâtral. Venez découvrir les formes plurielles du théâtre de marionnettes. Tél. 02 31 82 69 69.