Centre-Manche. Élections 2021 : quatre colis de bulletins de vote retrouvés à la poubelle

Quatre paquets de bulletins de vote de la liste régionale sans étiquette de Stéphanie Kerbarh ont été retrouvés mardi 22 juin au matin, dans une poubelle du bourg de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, a-t-on appris ce mercredi 23 juin par le maire de la commune Yves Cannone : "La poubelle était endommagée, le couvercle arraché, et à l'intérieur, les colis bourrés avec du carton." C'est un bénévole de la commune qui a trouvé ces documents, et les a ensuite apportés en mairie. Dessus, sont inscrits les communes de Teurthéville-Hague, Breuville, Sortosville-en-Beaumont et Le Plessis-Lastelle. "Mais sans aucune adresse précise", ajoute le maire. "Il ne faut pas s'étonner de l'abstention", déplore Yves Cannone, qui a prévenu Dominique Larsonneur-Morel, 2e sur la liste manchoise de la députée de Seine-Maritime. Pour rappel, l'abstention a atteint un record de plus de 66 % lors du premier tour des élections départementales et régionales en France, dimanche 20 juin. Contactée, la société privée Adrexo, chargée de l'envoi de la propagande électorale, n'a pas encore répondu.

20 000 plis électoraux avaient déjà été découverts dans un conteneur de Sartilly-Baie-Bocage, dans le sud-Manche.