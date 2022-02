Rouen. Le beach-volley s'invite sur les quais de Rouen cet été

Cet été, les quais de Rouen vont une nouvelle fois accueillir les animations de Rouen sur Mer, en juillet et en août. Sur l'esplanade des Mariniers, vous retrouverez le terrain de beach-volley de l'ASPTT Rouen.

De nombreuses séances de découverte sont proposées chaque semaine, pour les enfants et les adultes. Après avoir appris les gestes de base avec Marc Brunnenkant, entraîneur, et ses licenciés, vous pourrez participer à des rencontres amicales et endiablées. L'occasion de prendre l'air, le soleil et travailler vos muscles dans le sable.

L'animation est gratuite. Il est possible de réserver votre créneau sur Internet. Les jours de présence de l'ASPTT sont à retrouver sur le site et la page Facebook du club.