Calvados. Inondations : près de six heures d'interventions pour les pompiers

Après les précipitations de ces derniers jours, le niveau des eaux est fortement monté à différents endroits du département du Calvados. La commune d'Orbec a été particulièrement touchée, notamment au niveau de la zone d'activité. D'importants moyens des sapeurs-pompiers ont été déployés à partir de 20 heures mardi 22 juin et ce, pendant environ six heures.

"Quatre rues ont été impactées. Une vingtaine de maisons ont été inondées au niveau des caves. Les missions consistaient principalement à mettre des biens en sécurité", ont précisé les sapeurs-pompiers. En plus des caves des particuliers, d'autres établissements de la ville ont été touchés par les inondations : deux garages automobiles, un entrepôt, la gendarmerie, une société d'ambulances ainsi que les locaux techniques de la commune.

Quatre bus Nomad car 14 et un poids lourd, menacés pas la montée des eaux, ont pu être déplacés in extremis et sécurisés.

À cause de ces intempéries, deux personnes âgées ont été mises en sécurité et relogées dans leur famille.