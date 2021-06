Le Havre. Des pépites d'or géantes sur le front de mer

Même sous la grisaille, elles brillent autant que la mer lorsque le soleil scintille sur l'eau. Six pépites d'or XXL ont fait leur apparition mardi 22 juin, sur le front de mer havrais. Cette réalisation du duo Hehe s'inscrit dans le cadre d'Un été au Havre, placé cette saison sous la thématique de l'illusion.

L'or a été appliqué en atelier par un doreur. Il a fallu tester plusieurs formules pour s'assurer de la bonne tenue du matériau sur les rochers. - Paul Bancaud

À la feuille d'or

"Il y a l'idée d'emmener le public ailleurs, dans une utopie, avec des richesses infinies, inépuisables, détaille Helen Evans, moitié féminine du duo. L'œuvre est d'ailleurs installée sur les brise-lames, à l'entrée du port, là où le commerce maritime amène de la richesse." Hehe a pour habitude de travailler sur le paysage par touches de couleur. "C'est ce qui nous intéresse, avoir une intervention minimale. Nous avons simplement ajouté une pellicule dorée sur les rochers existants", note Heiko Hansen, seconde moitié de Hehe.

Heiko Hansen, artiste allemand, et Helen Evans, franco-britannique, vivent depuis plusieurs années au Havre, où ils enseignent à l'ESADHaR. -

Le duo a eu recours au doreur havrais Alain Lebourg. "Il a fallu nettoyer et décaper les rochers, installer une première couche de jaune très solide, qui doit résister à l'eau de mer. On ajoute ensuite une colle qui permet à la feuille d'or d'adhérer, puis un vernis qu'il a fallu solide, transparent et qui ne jaunisse pas dans le temps", détaille l'artisan, qui a dû faire plusieurs essais afin de trouver la formule idéale face aux embruns.

