Deauville. Philippe Augier nommé chevalier dans l'Ordre national des arts et lettres

"De 1996 à 2021, année marquée par l'ouverture du lieu de vie et de culture Les Fransiscaines, il a appuyé le développement culturel de Deauville en soutenant la création, l'innovation et la découverte, et en les mettant à la portée du public, par le biais de rencontres avec les artistes et leurs œuvres", explique la mairie de Deauville ce dimanche 20 juin. Le maire de la ville Philippe Augier s'est vu remettre, la veille, l'insigne d'officier dans l'Ordre des arts et des lettres de la main de l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre Edouard Philippe. Par le passé, le maire de la ville a déjà été récompense par une Marianne d'Or en 2020 pour son implication dans la culture et notamment la réalisation des Franciscaines.