Hérouville-Saint-Clair. Je suis montée à bord du Drakkar Langvin !

Lorsque j'aperçois pour la première fois le Drakkar Langvin, je suis tout de suite plongée dans l'univers des Vikings du parc Ornavik à Hérouville-Saint-Clair. Une légère brume enveloppe le bateau et apporte une atmosphère particulière. L'équipage à bord fait retentir la corne de brume. Après un périple de 2 500 km, le navire viking a enfin trouvé son parc d'attache. Il faut dire qu'il a fière allure avec ses 11 mètres de long. "Le bateau viking, par son aspect, est quelque chose qui fait peur. La tête de dragon à l'avant et sur le safran est là pour impressionner", me précise Philippe Bonfardin, l'un des tout premiers bénévoles à avoir rejoint l'aventure Ornavik. Je remarque aussi les pontons de bois permettant l'accès au bateau, ainsi que les boucliers autour du Langvin. "Ces derniers ont été faits par l'Institut Lemonnier, dans le respect de l'origine des boucliers." À la droite du bateau, je remarque le hangar orné de sculptures à l'entrée et recouvert par un toit de chaume. Le Langvin y sera bien à l'abri cet hiver ! Mais en attendant, il fera la joie de tous durant toute la saison.

Les projets ne manquent pas pour les années à venir !

Christian Heiz, président d'honneur de l'association Ornavik 911, est un vrai passionné, tout comme Christian Sebire, son ami de longue date et fondateur du projet Ornavik. D'autres chantiers se préparent, comme le projet de La Chapelle, le four à pain qui sera refait à l'ancienne, ou encore la cabane du pêcheur. Un hangar viking sera également construit pour pouvoir stocker les objets et éviter de les démonter. Ces deux gros chantiers débuteront en octobre prochain et mobiliseront une centaine de bénévoles durant six mois.