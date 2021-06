Caen. Réouverture des discothèques : "Ça fait 15 mois qu'on attendait cette date"

Spots allumés, musiques et pas de danse. Les discothèques vont reprendre vie, pour le plus grand plaisir des amoureux du dance floor. Fermées depuis 15 mois, les boîtes de nuit vont pouvoir rouvrir le vendredi 9 juillet. Un soulagement pour Jean-Baptiste Jautée, gérant de la boîte Le 32, quai Vandeuvre à Caen. "On retrouve le sourire, ça fait quand même 15 mois qu'on attend cette fameuse date, on commence à voir le boit du tunnel !"

Parmi les règles sanitaires à respecter : une jauge de 75 % imposée à l'intérieur des établissements, 100 % en extérieur. Le port du masque, quant à lui, ne sera pas obligatoire à l'intérieur, tandis que le pass sanitaire devra être présenté à l'entrée. "On savait très bien qu'on allait avoir un protocole. Le port du masque était un gros point. C'est un soulagement qu'il n'y ait plus besoin d'en porter."

En attendant la réouverture de l'établissement, Jean-Baptiste Jautée est sur le pont et en profite pour refaire la décoration de sa discothèque, pour "bien accueillir les clients".