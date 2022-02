Élections. Au Département de la Seine-Maritime, la majorité se jouera à quelques cantons

Après le basculement de gauche à droite lors des dernières élections départementales en 2015, l'inverse pourrait-il se produire à l'issue du second tour du scrutin dimanche 27 juin ? "Il y a, là aussi une prime aux sortants, mais ça bouge sur quelques cantons, comme à Dieppe et au Havre, et donc les conditions seraient réunies pour que le Département passe à gauche", a souligné le député communiste Hubert Wulfranc, lors de la soirée électorale sur l'antenne de Tendance Ouest, dimanche 20 juin. "Tout se jouera à deux ou trois cantons, comme en 2015", a d'ailleurs admis Bertrand Bellanger, le président sortant du Conseil départemental, aux manettes de la collectivité depuis le 14 octobre 2019. C'est à cette date qu'il a pris la relève de Pascal Martin, devenu sénateur, qui était à la présidence du Conseil départemental depuis 2015.

Lors des dernières élections départementales, la droite et le centre venaient alors de mettre fin à 11 ans de présidence menée par la gauche. D'abord avec Didier Marie, de 2004 à 2014, puis avec Nicolas Rouly, pour la dernière année. Didier Marie venait de démissionner pour se consacrer à ses fonctions de sénateur socialiste de la Seine-Maritime. "La victoire est possible, c'est ce qui va se jouer au second tour. J'en appelle aux électeurs à se mobiliser", a réagi Nicolas Rouly, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Seine-Maritime.

Dieppe-2 pourrait passer à gauche

Parmi les cantons où l'élection pourrait se jouer, dimanche 27 juin, figure Rouen-1, où les résultats pourraient être très serrés entre le binôme de la majorité sortante et les socialistes. D'autres cantons, dans le département, devraient très certainement basculer de droite à gauche. Le maire communiste de Dieppe, Nicolas Langlois, associé à Maryline Fournier, est ainsi en ballottage favorable sur le canton 2 de la cité Ango. Environ 1 500 voix les séparent de Blandine Lefebvre et Jean-Christophe Lemaire, le binôme de la majorité sortante.

C'est aussi au Havre que le basculement de majorité au Conseil départemental pourrait s'opérer. Dans le canton 4, le binôme de gauche Nadine Ahoussaine et Laurent Logiou est en ballottage favorable face au binôme de droite Louisa Couppey et Pascal Cramoisan, même si là, seule une centaine de voix les séparent.

Radio. La soirée électorale du second tour des élections régionales et départementales est à suivre dimanche 27 juin dès 19 heures sur Tendance Ouest (103.7 FM).