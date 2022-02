Régionales 2021. Pas d'alliance pour la gauche au second tour en Normandie

Les discussions ont tourné court entre les deux principales listes de gauche, dans l'entre-deux tours des élections régionales. À la manœuvre, Mélanie Boulanger, à la tête d'une liste d'alliance entre le parti socialiste, Europe écologie les Verts et d'autres formations de gauche et qui a emporté 18,37 % des suffrages au premier tour. Elle n'a pas réussi à convaincre le communiste Sébastien Jumel (9,64 %), à la tête d'une liste du Parti communiste français et de la France insoumise, de la rejoindre.

"Nous portons des combats communs et avons intégré plusieurs de leurs propositions, notamment en matière de lutte contre les déserts médicaux, écrit Mélanie Boulanger dans un communiqué. Nous leur avons proposé d'intégrer notre liste avec des conditions qui leur auraient permis, dans tous les cas, de compter davantage d'élus communistes au Conseil régional qu'à l'heure actuelle. Cette proposition juste et respectueuse a été refusée, et nous le regrettons. L'union suppose toutefois humilité et volonté."

Une affaire de postes ?

Le député communiste a répondu, lui aussi par communiqué, donnant sa version des faits. "Mélanie Boulanger, le Parti socialiste, le Pôle écologiste et les partis politiques qui constituent la bien mal nommée liste 'la Normandie nous rassemble', décident de manière précipitée, plus de 24 heures avant la date limite du dépôt des listes, de ne pas fusionner avec la liste conduite par Sébastien Jumel, après une parodie de discussion entre deux et trois heures du matin", écrit-il. Une histoire de poste serait, en partie, la cause de cette discorde. "Ils décident de rejeter les plus de 72 000 Normandes et Normands et la seule liste de gauche en progrès en Normandie, en leur refusant leur juste représentation de 8 élus sur 22, correspondant au score de chaque liste issue des urnes au premier tour."

Les candidats ont jusqu'au mardi 22 juin à 18 heures pour déposer leur liste en préfecture pour le second tour des élections régionales. N'ayant pas atteint la barre des 10 %, la liste de Sébastien Jumel n'est pas en position de se maintenir pour le second tour.