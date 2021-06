Seine-Maritime. Multirécidiviste, le trentenaire persiste à dérober tout ce qu'il trouve

Trente condamnations à son casier n'empêchent pas la récidive de ce prévenu qui se présente, en détention provisoire, à l'audience mercredi 16 juin. Le 19 avril dernier, la victime appelle les gendarmes de Cany-Barville pour signaler un vol par effraction dans sa maison. Partie promener son chien mais ayant laissé une fenêtre ouverte, elle constate le vol de deux cartes bleues, un chéquier et un sac à main. Un témoin remarque un homme occupé à fouiller un sac à main, appelle les gendarmes et le décrit. Repéré, il est pris en photo pour être montré à la victime, qui confirme la description. Il cherche alors à s'enfuir mais est interpellé puis fouillé avant d'être placé en garde à vue. Les objets volés sont découverts cachés dans ses vêtements. Il reconnaît les faits, qui semblent être habituels. Pour la partie civile, "le préjudice moral est certain". Le passif judiciaire de Nicolas Bruet, 39 ans, fait craindre "la réitération" au ministère public. Il écope de 18 mois de prison dont six avec sursis.