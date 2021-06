Clères/Montville. Parc de Clères : un bain de nature aux portes de l'agglo de Rouen

Le parc de Clères est à la fois un parc ornithologique, botanique et zoologique. Il présente de nombreuses espèces dans un cadre particulièrement reposant. Ce parc à l'anglaise aux arbres centenaires, où évoluent en semi-liberté wallabis, cervidés et paons et un bel étang dans lequel déambulent les flamants roses, offre un environnement propice au bien-être animal. Dans les serres et les enclos, les visiteurs pourront aussi croiser des hôtes exceptionnels comme les pandas roux, les hapalémurs, les ouistitis mais aussi de nombreuses espèces d'oiseaux comme les grues de mandchourie ou le Goura de Sheepmaker, ce qui fait écho à la vocation première de ce parc crée en 1920 par l'ornithologue Jean Delacour. Le château Renaissance, habilement restauré, accueille actuellement une exposition sur le thème des perroquets Ara, en hommage au conte de Flaubert Un cœur simple, et de nombreuses animations sont proposées tout l'été aux visiteurs.

Pratique. Parc de Clères. Ouvert tous les jours. 0 à 9 €. parcdecleres.net