La Foire de Rouen, côté coulisses

"L’invité d’honneur est choisi un an et demi à deux ans avant le début de la Foire. La commercialisation des stands est lancée quant à elle neuf à dix mois avant. Toute l’équipe commerciale s’y met", explique Laure Aubert, responsable à Rouen Expo Evènements. En coulisses, entre dix à vingt prestataires se croisent pour prendre en charge la partie technique et sécurité de la foire : installation générale, électricité, plomberie, moquette, lignes téléphoniques.

L’organisation des différentes interventions est gérée par la coordinatrice technique. Enfin, la veille de l’ouverture, la Commission de sécurité passe afin de vérifier la conformité des installations en général, des stands des exposants en particulier. “La plus importante partie est la commercialisation des stands qui, en période de crise, se complique et nécessite d’aller chercher de nouveaux exposants.”

Autre problème, les visas. L’association doit fournir aux ambassades la preuve de la participation des artisans étrangers à la Foire. “Elles sont de plus en plus réticentes à laisser partir leurs artisans et délivrent, semble-t-il, un nombre limité de visas”, note Denise Barbin Blanchet qui a dû se battre pour faire venir un artisan uruguayen.