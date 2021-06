[Photos] Football. La première séance de Stéphane Moulin avec le SM Caen

Samedi 15 mai. Cette date reste gravée pour tous les amoureux du ballon rond. Un mois après son maintien in extremis en Ligue 2 lors de la dernière journée de championnat, le Stade Malherbe Caen a effectué sa reprise ce vendredi 18 juin, avec seulement… douze joueurs ! Anthony Goncalves, Yoann Court, Nicolas Gioacchini, Jason Ngouabi, Yannis Clémentia, Alexandre Mendy, Alexis Beka Beka, Caleb Zady Sery, Vladislav Molchan, Aloys Fouda, Zeidane Inoussa et Steve Shamal avaient chaussé les baskets. Le reste du groupe de 26 joueurs passait des tests.

"Je ne suis pas magicien"

S'il n'y avait pas de nouveaux visages côté joueurs, c'est plutôt du côté du staff qu'il fallait se tourner. Stéphane Moulin a effectué sa première séance en tant qu'entraîneur avec, à ses côtés, Benoît Pickeu, le nouveau préparateur physique qui n'est autre que le frère du président rouge et bleu. Respect et confiance étaient les maîtres mots lorsqu'il a retrouvé son groupe. "Ça fait plaisir, mais c'est bizarre car c'est la première fois que j'entraîne un autre club professionnel que celui d'Angers", a-t-il évoqué sous sa nouvelle tunique rouge et bleu.

"Ça fait plaisir mais ça fait bizarre car c'est la première fois que j'entraîne un autre club professionnel que celui d'Angers" les premiers mots de Stephane Moulin, nouvel entraîneur du @SMCaen #SMCaen #Ligue2 #football pic.twitter.com/T4XgJoZitq — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 18, 2021

Footing et travail physique étaient au menu du jour. De nombreux supporters étaient venus assister à cette première séance avant une deuxième programmée à 17 heures. "Je ne suis pas magicien. On va essayer d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné, même s'il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé, indique le nouveau technicien. On a une méthode, on espère qu'elle va marcher, ici avec d'autres joueurs et dans un autre contexte. À nous de donner un nouvel élan à ce groupe !" Un groupe qu'il souhaite réduire à vingt-deux joueurs de champ et trois gardiens.