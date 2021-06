Près de Rouen. Deux mineurs mis en examen pour homicide volontaire après la rixe

Deux mineurs ont été mis en examen pour homicide volontaire, après la mort d'un adolescent de 16 ans, dimanche 13 juin à Sotteville-lès-Rouen, lors d'une rixe entre bandes rivales, a-t-on appris vendredi 18 juin de source judiciaire.

Poursuite des investigations

"Une information judiciaire a été ouverte jeudi des chefs d'homicide volontaire, violences volontaires aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences" et "deux mineurs nés en 2005 ont été présentés au magistrat instructeur et mis en examen, indique le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, et l'autre sous contrôle judiciaire avec placement dans un centre éducatif fermé."

Selon Pascal Prache, "les investigations doivent se poursuivre dans le cadre de l'information judiciaire pour préciser le contexte et le déroulement des faits et l'implication de chacun". Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux grâce à l'exploitation de témoignages et vidéos. Les obsèques de la victime, qui serait d'origine géorgienne, ont lieu lundi 21 juin.

