Euro 2021. Stéphane Guy : "On se rappellera de Griezmann, Benzema, Mbappé"

L'Ornais Stéphane Guy a commenté des centaines de matchs de foot pour Canal. À l'occasion de l'Euro 2021, il analyse les performances des Bleus sur BFMTV. Mais Stéphane Guy est alençonnais. Il n'a pas oublié qu'avant la télé, il a fait de la radio sur Normandie FM, devenu Tendance Ouest. Il nous a donc confié son analyse de la rencontre contre l'Allemagne, qu'il a suivie en compagnie d'Emmanuel Petit et de Jean-Michel Larqué : "On a, en termes d'entraîneur, ce qui se fait de mieux au monde", estime l'Ornais. "L'équipe a fait preuve d'une incroyable solidarité, de solidité. On attendait un petit peu plus de jeu offensif, mais le schéma adopté correspondait à l'adversaire du soir."

Et de se projeter sur le match face à la Hongrie, samedi 19 juin : "Contre l'Allemagne, les Bleus ont eu la possession de balle à 40 %, là, ça va être 70 % et on se rappellera dimanche matin du trio Griezmann, Benzema, Mbappé." Et si on lui demande un pronostic, non pas sur le score de samedi, mais sur lequel des trois va marquer le premier, Stéphane Guy "met un billet sur Mbappé"…