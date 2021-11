Entreprise : Avec Bioclean c'est du propre

En 1988, Bioclean a démarré son activité de nettoyage industriel avec celui des dalles de faux plafonds. Peu à peu, les salariés se sont formés à diverses techniques de nettoyage et se sont spécialisés récemment dans les prestations de gommage et de peeling. “On pulvérise un produit qui durcit au contact de la pierre et s’enlève ensuite comme un film. C’est la technique que nous avons utilisée pour nettoyer l’intérieur de l’église d’Elbeuf”, explique Sandrine Dacruz, chargée d’affaires Bioclean.

Hôtels, maisons de maître, monuments classés, machines : les techniques et nettoyants sont spécifiques aux surfaces à traiter. “Nous travaillons avec des produits biodégradables ou au pH neutre, non nocifs pour ne pas altérer les surfaces.” Le plus complexe reste sans doute le nettoyage des machines pleines d’hydrocarbures, très grasses, de certaines usines.

