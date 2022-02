Rouen. Quelles ambitions pour les déplacements à vélo dans la métropole ?

"On a tout pour réussir, mais on reste prudents", explique Guillaume Grima, représentant de l'association Sabine, qui milite pour le vélo dans la Métropole. Un Schéma directeur des mobilités actives (SDMA), comprenez pour le vélo et les piétons, est en cours d'élaboration, alors que le vélo ne représente que 1 % de la part modale du territoire. L'association militante entend bien faire valoir ses arguments avant qu'il ne soit voté. Sabine propose notamment "réseau express vélo", qui correspond à un maillage complet et ambitieux de toute la métropole en toile d'araignée. "Il faut faire le maillage cyclable", confirme Cyrille Moreau, vice-président de la MRN en charge des mobilités, avec, en priorité numéro 1, les pistes structurantes de l'extérieur vers le centre de la métropole. Et d'évoquer le chaînon manquant du boulevard de l'Europe pour la petite couronne des boulevards rouennais. Les travaux doivent y être entrepris dès 2022. Objectif global : réaliser 20 km d'aménagements cyclables par an sur la durée du mandat.

Quelles pistes ?

Reste à faire les bons aménagements. L'association préconise pour cela une charte, un document référence, qui permettrait de savoir quel type de piste installer en fonction de l'environnement : une piste bilatérale (aménagement de chaque côté de la route) pour les trajets les plus longs et rapides, une piste bidirectionnelle (du même côté), ou encore une vélorue pour la ville (rue où les voitures ne peuvent pas doubler les vélos). Une expérimentation de ce dispositif est prévue, rue Jeanne-d'Arc. "On aura des voies très rapides domicile-travail et puis de la voie de quartier avec encore des choses un peu exotique", confirme Cyrille Moreau. La Métropole prévoit en tout cas d'injecter 90 millions d'euros dans le développement de la politique cyclable sur ce mandat.