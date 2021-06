Caen. Agrandissement de la Polyclinique du Parc : des soignants recherchés

La Polyclinique du Parc, située avenue Guynemer à Caen, organise un job dating ce jeudi 17 juin, de 14 heures à 18 heures. Au total, 29 postes en CDI temps plein sont à pourvoir. L'établissement recherche cinq infirmiers de bloc - "ce sont les plus difficiles à recruter", indique Aurélia Rouque, assistante de direction à la Polyclinique -, trois infirmiers en salle de réveil, onze infirmiers en service de soin ainsi que dix aides-soignants.

60 lits supplémentaires

Les premiers seront recrutés à compter de cet été. Une seconde phase de recrutement aura lieu d'octobre 2021 à janvier 2022. Ces besoins sont liés à l'extension du bâtiment. 5 400 m2 vont s'ajouter à l'existant. "Il y aura quatre niveaux, avec une terrasse sur le toit pour les patients, une salle de sport thérapeutique pour les kinés. On va passer de 11 salles de blocs à 16 et il y aura aussi 60 lits supplémentaires", poursuit Aurélia Rougue. "Ce recrutement est lié à l'ouverture de nouveaux services (chirurgie, médecine, cancérologie, bloc opératoire), mais on peine à trouver des infirmiers, la carence est nationale."