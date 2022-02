Orne. Bac 2021 : coup de gueule de l'élu en charge des lycées

Alors que l'épreuve de bac de philo se déroule ce jeudi 17 juin, l'Ornais Bertrand Deniaud, conseiller régional LR sortant en charge des lycées à la Région, pousse un coup de colère : "Je ne sais pas quel abr*** a décidé de dire aux bacheliers que la meilleure note de philo entre examen et moyenne annuelle serait retenue, mais pour démotiver les gosses bravo !!!! Quels nuls !!!!" Et l'élu de suggérer un sujet pour le bac : "Peut-on être aux responsabilités et nul ?". Vous avez quatre heures pour rendre votre copie.

Je ne sais pas quel abruti a décidé de dire aux bacheliers que la meilleure note de philo entre examen et moyenne annuelle serait retenue mais pour démotiver les gosses bravo!!!! @jmblanquer !! Quels nuls!!!! Sujet possible : peut on être aux responsabilités et nul?? — bertrand deniaud (@DeniaudBertrand) June 17, 2021