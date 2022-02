Caen. Expo 11 septembre : "Montrer le visage des Américains lors du drame"

Depuis le vendredi 11 juin, à l'hôtel de ville de Caen, une exposition dédiée au 11 septembre 2001 est proposée aux Caennais. Elle retrace l'histoire de ces attaques de grande ampleur et la préparation des attentats.

Elle réunit plus de 80 photographies, dont certaines sont inédites : "L'idée était de montrer le visage des Américains au moment de ce drame, de comprendre l'horreur à laquelle ils assistent", explique Patrick Chauvel, photoreporter et co-commissaire de l'exposition. Au Mémorial de Caen, se dévoile un autre pan de l'exposition qui porte sur l'après 11 septembre et ses conséquences, encore présentes aujourd'hui. Elle retrace l'histoire du 11 septembre, du monde du djihad, de la guerre en Afghanistan et en Irak, puis de la France et de l'Amérique en guerre.

Pratique. Jusqu'au 31 décembre 2021. Tarif : 10 euros pour l'exposition seule / 4 € jusqu'au 30 septembre 2021 (gratuit pour les Caennais, les moins de 18 ans et demandeurs d'emploi).