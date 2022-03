La Hague. On a testé pour vous le coasteering : sensations fortes garanties

Au bout du monde dans la baie d'Écalgrain, nous voilà affublés d'une combinaison, d'un gilet de sauvetage et d'un casque, fin prêts pour les sensations fortes. Il faut oser se jeter à l'eau pour pratiquer le coasteering, à mi-chemin entre l'escalade et le canyoning, une pratique trentenaire prisée sur les côtes de Jersey et d'Irlande. Portés par le courant, nous arrivons au pied d'une falaise qu'il faut escalader pour mieux en sauter. Plusieurs mètres plus bas, les eaux fraîches de la Manche. Dites-vous que le plus difficile, c'est le premier plongeon. Pendant deux heures, nous jouons aux aventuriers entre grottes et rochers.

Une expérience pour le moins rafraîchissante et sportive, à effectuer accompagné des professionnels de l'Association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin (ASES). N'ayez crainte, les parcours sont évolutifs et s'adaptent au niveau de chacun, dès 12 ans. Les réservations se font en ligne, sur le site de l'ASES : secourisme50.assoconnect.com. Les horaires varient en fonction de la marée des conditions météorologiques. Tarif : 38 €.