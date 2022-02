Covid-19. Jean Castex annonce la fin du port du masque en extérieur dès jeudi

"Le couvre-feu sera levé à compter de ce dimanche 20 juin et le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire dès ce jeudi 17 juin, sauf dans certaines circonstances", a annoncé Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres à midi ce mercredi 16 juin. Des mesures surprises qui surviennent plus tôt que prévu. En effet, le couvre-feu, décalé à 23 heures le 9 juin dernier, devait être initialement levé le 30 juin prochain. "La situation est moins tendue dans les hôpitaux", a conclu le Premier ministre. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans "les situations de promiscuité telles que les files d'attente, les transports ou encore les tribunes de stade", a indiqué Jean Castex. De plus, les protocoles sanitaires en vigueur devront être respectés dans les lieux publics et lors de la fête de la musique, jusqu'au 30 juin prochain.



Avec AFP